Берлин, 28 ноября, 2020, 09:57 — ИА Регнум. В настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса нового типа, мутация которого произошла на севере данной страны, из-за чего и началась пандемия. Такое мнение 28 ноября высказал немецкий эпидемиолог Александр Кекул в эфире телеканала ZDF.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

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»Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — заявил Кекул.

Также, по его мнению, коронавирус смог распространиться по Италии за несколько недель и из-за этого мутировал и смог лучше адаптироваться к людям. В то же время, как считает специалист, данный штамм коронавируса поражает людей более чем в 99% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе клинических испытаний в Белоруссии показала эффективность, близкую к 95%.