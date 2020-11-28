Минск, , 07:42 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе клинических испытаний в Белоруссии показала эффективность близкую к 95%, сообщил 27 ноября посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

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"Клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Беларуси, показали высокую эффективность российской вакцины — примерно 95%. Это очень важный результат», — сказал он.

По словам дипломата, сегодня специалисты из Белоруссии и России готовы продолжить совместную работу в области дальнейших исследований вакцины «Спутник V». Следующим шагом, как ожидается, станет регистрация вакцины в соответствии с белорусским законодательством, после чего могут начаться поставки препарата в Белоруссию.

Ранее главный государственный врач Белоруссии Александр Тарасенко сообщал, что в стране могут приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса в 2021 году.

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