В Архангельской области на ИВЛ находятся 22 пациента с COVID-19
Архангельск, 27 ноября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Архангельской области к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента с COVID-19. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Александр Куликов ИА REGNUM
Врач с пациентом
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»
По данным оперативного штаба, дефицита в ИВЛ нет — всего в медучреждениях региона 175 таких коек.
Напомним, на лечении с COVID-19 находятся 8228 человек.