Архангельск, , 14:12 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области список выздоровевших после COVID-19 пополнили 394 человека. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции вылечились 22 137 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 26 ноября в регионе коронавирус выявили у 367 человек. Среди новых заболевших — 144 архангелогородца, 60 жителей Котласского района, 33 северодвинца, 30 новодвинцев, 18 жителей Мирного. Новые заболевшие зарегистрированы также в Каргопольском, Приморском, Онежском и других районах области.

На лечении с COVID-19 в Архангельской области находятся 8228 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи архангельских медиков заразились коронавирусом на рабочем месте.