Будапешт, 27 ноября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Требовать ношения защитных масок сразу на всей территории России бессмысленно. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 27 ноября на пресс-конференции в Будапеште.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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Он отметил, что в России масочный режим регламентируют постановления главного санитарного врача. Разработана гибкая система введения ограничений в регионах. Страна очень большая, потому власти в каждом регионе сами вводят тот или иной режим, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции.

«И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти планируют приступить к поэтапной вакцинации населения ещё до Нового года.

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