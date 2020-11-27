Москва, 27 ноября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. За сутки в Москве выявили 7918 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Врачи в московской клинике

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Показатель является абсолютным «рекордом» за всё время пандемии. Всего в Москве выявили более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Последние дни в Москве наблюдается динамика резкого увеличения числа новых случаев заражения. 26 ноября в столице выявили 6075 носителей коронавируса, 25 ноября — 4685.