Лондон, 26 ноября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть отчасти поддерживаются саботажем «коронавирусных» ограничений гражданами и коммерческими компаниями, 26 ноября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ограничения, введенные в настоящее время в Европе, если бы они полноценно соблюдались, должны были бы привести к снижению активности на 20−30%» , — сказано в заявлении Rystad Energy.

Однако вместо этого аналитики Rystad «наблюдают в реальном времени» сокращение потребления топлива примерно на 12%.

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