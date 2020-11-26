Мадрид, 26 ноября, 2020, 23:20 — ИА Регнум. На улицах Мадрида появилась яркая иллюминация в связи с приближающимся Рождеством, 26 ноября сообщает агентство Reuters.

Рождественская иллюминация

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Власти испанской столицы не стали отменять иллюминацию, несмотря на эпидемию COVID-19 и экономические тяготы из-за многих месяцев карантина.

Затраты властей Мадрида на праздничную иллюминацию в 2020 году составили €3,17 млн — это даже больше, чем год назад, когда было потрачено €3,08 млн.

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