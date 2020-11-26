Рим, 26 ноября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Римский аэропорт Фьюмичино станет первым в Европе, который возобновит авиасообщение с Соединенными Штатами, 26 ноября сообщает агентство Reuters.

Masakatsu Ukon Самолёт Boeing 777 авиакомпании Alitalia

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Рейсы в США и из США будут выполнять авиакомпании Delta Air Lines и Alitalia. Пассажиры будут обязаны сделать тест на COVID-19 за 48 часов до вылета или по прибытии в аэропорт.

Открытие авиасообщения между Римом и США ожидается уже в начале декабря. В ближайшее время решение должно быть окончательно одобрено правительством.

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