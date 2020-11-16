Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай по-прежнему движется в сторону превращения в крупнейший мировой рынок гражданской авиации, даже несмотря на серьезные вызовы, считают эксперты Boeing сообщает агентство Синьхуа.

Согласно рыночному анализу, проведенному компанией, китайские авиакомпании должны обзавестись еще 8600 новыми самолетами на сумму $1,4 трлн в ближайшие 20 лет. Это отражается в стремительном восстановлении китайского рынка после пандемии COVID-19.

Boeing также прогнозирует, что рынок Китая обеспечит спрос на коммерческие авиационные услуги на сумму $1,7 трлн, а также 750 новых грузовых лайнеров в ближайшее двадцатилетие.

По словам, управляющего директора по маркетингу компании Boeing Commercial Airplanes в Китае Ричарда Уинна, Поднебесная добилась заметного оживления в секторе гражданской авиации благодаря эффективной борьбе правительства с пандемией и устойчивой экономике.

Китай удерживает вторую позицию в мире в сфере гражданской авиации, с его 660 миллионами пассажирских поездок в 2019 году, согласно статистике Управления гражданской авиации Китая (CAAC).