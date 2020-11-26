Ташкент, 26 ноября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Более 1,9 тыс. граждан Узбекистана прошли конкурс на трудоустройство в России в рамках соглашения со строительной компанией «ПИК-Индустрия», сообщает 26 ноября агентство «УзА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Договор о сотрудничестве с компанией заключило агентство Узбекистана по внешней трудовой миграции. На конкурсной основе было отобрано 1209 кандидатов. Их паспортные данные отправлены в МВД России.

В рамках второго тура конкурса отобрано еще 700 человек. Отмечается, что набор происходит по профессиям сварщик, электрик, монтажник систем вентиляции, каменщик и другим. Российская компания обещает выплачивать трудовым мигрантам по 60−90 тыс. рублей.

Работодатель также обязуется обеспечить необходимые условия труда, в том числе местом проживания, средствами защиты, регистрацией по месту пребывания, рабочей формой и инструментами. Согласно договору, трудовые мигранты должны отработать не менее одного года.

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