Ташкент, , 13:36 — REGNUM Государственный налоговый комитет Узбекистана опроверг слухи об обязательном взимании налогов с трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете уточнили, что в сети появилась информация о необходимости уплаты налога, так как трудовые мигранты будут приравнены по статусу к самозанятым.

Отмечается, что самозанятые лица могут добровольно уплачивать социальный налог в пенсионный фонд для исчисления пенсии и трудового стажа. Минимальная сумма социального налога в 2020 году составляет 111,5 тыс. сумов ($11,1).

В государственном налоговом комитете пояснили, что социальный налог — это добровольный платеж, который гарантирует материальную защиту в будущем.

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