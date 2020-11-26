Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия тайным голосованием определила нового председателя, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября. Журналистов не допустили до заседания, но провели онлайн-трансляцию.

Gov.spb.ru Наталья Чечина

В результате 13 из 14 членов Горизбиркома проголосовал за предложенную Центризбиркомом главу администрации Курортного района Наталью Чечину.

Ее кандидатуру в ЦИК рекомендовал губернатор Александр Беглов: он работал с Чечиной в начале 2000-х годов, она была его заместителем, когда он сам возглавлял Курортный район Петербурга. Затем она работала в других организациях. Но когда Беглов вернулся в город в 2018 году в должности врио губернатора, он почти сразу назначил Чечину главой Курортного района.

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Чечина заменила на посту в избиркоме ушедшего в отставку Виктора Миненко. Он вызвал массу нареканий со стороны ЦИК из-за грязных выборов и саботажа попыток «оздоровления» избирательной системы Северной столицы. ЦИК даже выразил Миненко недоверие. Тем не менее тот уходил с орденом Почета, который получил из рук Беглова, что крайне возмутило председателя ЦИК Эллу Памфилову.