Вашингтон, 26 ноября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Самая крупная в мире компания в индустрии развлечений и медиа — американская Walt Disney Со, сократит в первом полугодии 2021 финансового года (октябрь 2020 — март 2021 года) около 32 тыс. своих сотрудников. Об этом 26 ноября сообщает The Wall Street Journal.

Цитата из м/ф «Микки Маус». 1928. США Микки Маус

Уточняется, что сокращены будут в основном сотрудники тематических парков компании Disney. Также указывается, что на такой шаг компания вынуждена пойти из-за того, что выручка подразделения Disney, которое управляет тематическими парками и круизными судами, а также занимается выпуском потребительских товаров и видеоигр, в четвертом финансовом квартале (завершился в США 3 октября текущего года) упала на 61% — до $2,58 млрд.

При этом тематические парки компании на протяжении долгого времени или закрыты, или работают в ограниченном режиме, круизы находятся в приостановленном состоянии до второго квартала 2021 года, а розничные магазины в основной массе не работают.

Кроме того, в компании отметили, что могут пойти на дальнейшие меры по улучшению своего положения, включая привлечение дополнительного финансирования, отказ от выплаты дивидендов, сокращение инвестиций в производство фильмов и телевизионных проектов, отправку в неоплачиваемый отпуск или сокращение сотрудников. Всего в Disney трудоустроены более 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, компания International Business Machines (IBM) планирует сократить около 10000 рабочих мест в Европе.