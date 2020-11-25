Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Компания International Business Machines планирует сократить около 10 000 рабочих мест в Европе. Об этом 25 ноября сообщает Bloomberg.

Как заявляют источники издания, знакомые с ситуацией, масштабные сокращения затронут около 20% персонала в регионе. Больше всего пострадают Великобритания и Германия, а также запланированы увольнения сотрудников в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.

«Наши кадровые решения принимаются для обеспечения наилучшей поддержки наших клиентов в освоении открытой гибридной облачной платформы и возможностей искусственного интеллекта», — говорится в заявлении пресс-секретаря IBM.

Издание отмечает, что больше всего пострадает устаревший бизнес IBM в сфере ИТ-услуг, который занимается повседневными инфраструктурными операциями, такими как управление клиентскими центрами обработки данных и традиционная информационно-технологическая поддержка установки, эксплуатации и ремонта оборудования.

По словам собеседника издания, нынешний раунд сокращения рабочих мест должен завершиться к концу первой половины 2021 года.