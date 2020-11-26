Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил против проведения в этом году новогодних корпоративов в регионе. В «красной» и «желтой» зоне — районах с наибольшей угрозой заболевания — их готовятся запретить. Об этом Дрозденко заявил 26 ноября на заседании правительства региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Губернатор отметил, что его тревожат условия проведения новогодних ёлок. Сейчас в Ленинградской области предусмотрен ряд ограничений, которые действуют в районах, входящих в «красную» и «желтую» зоны. Там нельзя наполнять залы в кинотеатрах и театрах более чем на 50%, а также до 18 человек ограничена численность участников других мероприятий.

«У нас начинаются новогодние ёлки и, может быть, в «красной», «желтой» зонах пойти на кардинальные меры, там где незакрытые учреждения (детские сады), все официальные ёлки, которые должны организовывать профильные комитеты и муниципальные образования, отменить», — пояснил Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что отмена новогодних ёлок, это не самое большое ограничение, но оно позволит сдержать распространения вируса. Окончательное решение по новым ограничениям будет принято до конца текущей недели.

«Мы введем ограничения по проведению новогодних мероприятий, скорее всего, по их отмене. Объясню почему, впереди нас ждут длительные новогодние праздники, возможно они будут чуть более продлены по календарному сроку, чем обычные новогодние праздники, и очень бы не хотелось чтобы последствия ударили по нашему здравоохранению», — резюмировал Дрозденко.

Напомним, в Ленобласти в первой («красной») находятся: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский районы. Во второй («жёлтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский, Лужский и город Сосновый Бор. В третьей («зелёной») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.