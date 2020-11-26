Минск, 26 ноября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Белоруссия готова интенсифицировать свои отношения с Россией. Об этом 26 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске, его слова передает агентство БелТА.

Марка, Почта России, 1996 г Образование Союзного государства

«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений», — сказал он.

Также белорусский президент указал, что в данный момент много говорится о развитии отношений двух стран, и отметил, что в Белоруссии стремятся сохранять тесное взаимодействие с Россией.

«Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Белоруссия живут (кстати, не по воле Белоруссии) в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что не сказал ничего нового и всегда говорил об этом, «просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России».

«Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения», — заключил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту протеста в связи с «непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства республики на Украине».