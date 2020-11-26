Минск, 26 ноября 2020, 11:36 — REGNUM Посол Украины был вызван в МИД Белоруссии, там ему вручили ноту протеста. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба МИД Белоруссии.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили бездеятельность украинских правоохранительных органов, которые не пресекают провокации и не реагируют должным образом на официальные запросы белорусских дипломатов.
Напомним, 18 ноября почётное консульство Белоруссии во Львове прекратило свою деятельность до конца 2020 года. Официальной причиной закрытия стала эпидемиологическая ситуация на Украине.
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