Минск, , 11:36 — REGNUM Посол Украины был вызван в МИД Белоруссии, там ему вручили ноту протеста. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба МИД Белоруссии.

«Белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Белоруссия на Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии», — сказано в сообщении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили бездеятельность украинских правоохранительных органов, которые не пресекают провокации и не реагируют должным образом на официальные запросы белорусских дипломатов.

«Деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для её функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей», — добавили в МИД Белоруссии.

Напомним, 18 ноября почётное консульство Белоруссии во Львове прекратило свою деятельность до конца 2020 года. Официальной причиной закрытия стала эпидемиологическая ситуация на Украине.

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