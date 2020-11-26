Краснодар, 26 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Ещё 170 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 26 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 167 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Новые случаи заражения выявили в 29 муниципальных образованиях. Лидирует Краснодар, где за сутки выявили 60 носителей коронавируса. По 11 случаев заражения подтверждено в Сочи и в Павловском районе, девять случаев в Анапе, по восемь в Горячем Ключе и Выселковском районе.

За весь период пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 21 399 человек, 14 491 пациент выписан с выздоровлением. Скончались 573 человека с подтверждённым COVID-19.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 44 пациента: 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ, еще четверо находятся на ЭКМО. Всего стационарное лечение продолжают 4957 пациентов.