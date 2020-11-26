Саратов, 26 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Саратове депутаты городской думы поддержали инициативу мэра Михаила Исаева о льготах для сотрудников скорой помощи. Парламентарии 26 ноября одобрили меры соцподдержки медиков, работающих в тяжелых условиях.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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Для поддержки предлагается освободить водителей, врачей, средний и младший медперсонал от оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте (льгота действует даже на их детей). Также не будет взиматься плата с родителей за посещение дошколят муниципальных детсадов, за пользование муниципальным жильем по договору социального найма.

Из городского бюджета на эти цели будут выделять порядка 15 млн рублей в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Саратова Михаил Исаев предложил с 1 января 2021 года ввести пакет льгот для сотрудников скорой помощи. Медики в период пандемии коронавируса круглосуточно на передовой, рискуют всем ради жизни и здоровья пациентов. Если все депутаты гордумы поддержат проект, то с 1 января льготами смогут воспользоваться, врачи, средний и младший персонал (лаборанты, фельдшеры, санитары, медсестры), а также водители станции скорой помощи.

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