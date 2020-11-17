Саратов, , 08:58 — REGNUM Глава Саратова Михаил Исаев предложил с 1 января 2021 года ввести пакет льгот для сотрудников скорой помощи. Медики в период пандемии коронавируса круглосуточно на передовой, рискуют всем ради жизни и здоровья пациентов, отметил он.

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Градоначальник выступил с инициативой для медработников и их несовершеннолетних детей организовать бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах, избавить от оплаты за наем муниципального жилья и не брать с них плату в дошкольных учреждениях.

По словам Исаева, если все депутаты гордумы поддержат проект, с 1 января льготами смогут воспользоваться, врачи, средний и младший персонал (лаборанты, фельдшеры, санитары, медсестры), а также водители станции скорой помощи.

ИА REGNUM напоминает, в столице Саратовской области в 2020 году начнут строительство домов для работников скорой помощи. Возводить жилье в микрорайоне Елшанка намерены на месте снесенных бараков по улице Клубной.

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