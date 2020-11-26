Степанакерт, 26 ноября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Распределение гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе контролирует МЧС России, ведомство распределяет грузы среди жителей и объектов социального характера в регионе. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Mchs.gov.ru Гуманитарная помощь для Нагорного Карабаха

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"Группировка МЧС России, осуществляющая гуманитарную миссию в Нагорном Карабахе, закончила разгрузку доставленных материалов. В настоящее время идет распределение груза по адресам жилых домов и социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что специалистами российского ведомства совместно с представителями муниципалитетов региона была проведена оценка ущерба, который нанесен гражданской инфраструктуре в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране в ходе боевых действий.

Кроме этого отмечается, что сотрудники МЧС РФ закончили благоустраивать лагерь для спасателей и организовали размещение прибывшего в Карабах личного состава и техники ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принятая в сенате Франции резолюция с призывом признать Нагорный Карабах переводит данный вопрос в международную повестку дня.