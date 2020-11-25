В Эфиопию прибыли посредники Африканского союза по Тыграю
Аддис-Абеба, 25 ноября, 2020, 20:10 — ИА Регнум. В Аддис-Абебу прибыли трое посредников Африканского союза — экс-президент МозамбикаЖоаким Чиссано, экс-президент ЛиберииЭлен Джонсон-Серлифи экс-президент ЮАРКгалема Мотланте., 25 ноября сообщает агентство Reuters.
Shealah Craighead
Бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф
Информация о прибытии посредников по конфликту в Тыграе в Эфиопии получена Reuters из дипломатических источников. Сообщается, что переговоры связаны с истекающим 72-часовым ультиматумом правительства Эфиопии к НФОТ.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ранее официально отказался от посредничества Африканского союза и других международных организаций в конфликте с Тыграем.
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