Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Ленинградской области на базе регионального комитета государственного экологического надзора создадут экологическую милицию. Сотрудники новой структуры будут отлавливать тех, кто создает мусорные завалы на территории региона. Соответствующее предложение было сформулировано во время встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами областного Законодательного собрания.

Собака на свалке

«Мы планируем создать экологическую милицию на базе комитета государственного экологического надзора. Это будут обученные люди на специальном транспорте, в специальной форме, и их задачей станет ловить нарушителей», — отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, глава региона предложил возлагать расходы за уборку свалок на собственников земельных участков. А в случае, если собственники не будут ликвидировать последствия своей незаконной деятельности, привлекать третьих лиц и через суд добиваться оплаты сделанной работы по обезвреживанию территории.

«Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков. Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать, а затем возмещать за бюджет», — пояснил губернатор.

Отметим, в настоящий момент в Ленобласти на собственников участков подано 15 исков о ликвидации свалок, в том числе и о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на общую сумму 905 млн рублей. Судом удовлетворено 10 исков на 254 млн рублей. Кроме того, в этом году восемь уголовных дел возбуждено по признакам экологических преступлений на территории области.

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