Брюссель, 25 ноября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Предварительное обсуждение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начало с производящей данный препарат компанией Европейское агентство по лекарственным препаратам. Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По словам де Кеерсмакера, которые приводит ТАСС, Европейское агентство по лекарственным препаратам на данный момент ещё не получило запрос на сертификацию российской вакцины от коронавируса.

«Однако в агентство обратилась компания — производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусские специалисты дали объективную оценку качеству и эффективности созданной в России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».