Париж, 24 ноября, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о скором начале ослабления «коронавирусных» ограничений в стране, 24 ноября сообщает Agence France-Presse.

Présidence de la République France

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В телеобращении к нации Макрон заявил, что снятие карантина начнется уже с выходных 28 — 29 ноября, однако оно будет постепенным.

«Мы должны сделать все, чтобы избежать третьей волны… и третьей блокировки» , — отметил президент Франции.

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