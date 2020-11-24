Лондон, 24 ноября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии 24 ноября, марка Brent достигла максимумов марта 2020 года.

Загрузка нефти в танкер

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 69 центов (1,50%), до $46,73 за баррель. Диапазон Brent составляет $45,72 — $46,80 за баррель.

Январские фьючерсы WTI поднялись в цене на 74 цента (1,72%), до $43,80 за баррель. Диапазон WTI — от $42,83 до $43,89 за баррель.

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