Москва, , 16:06 — REGNUM Второй день (24 ноября) продолжается уверенный рост цен на нефть и возвращение цен на максимумы конца августа — начала сентября 2020 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти сорта Brent выросла на 1,6% до $46,44 за баррель, а цена WTI — на 1,63% до $43,88 за баррель.

Новости о том, что новая вакцина от коронавируса, разработанная международной корпорацией AstraZeneca, ожидает регистрации в Великобритании.

Также росту помогают и более ранние новости о завершении испытаний двух аналогичных вакцин в США, помогают росту рынка, так как появляется надежда на постепенное восстановление спроса.

Прогнозы агентства Bloomberg о том, что Китай уже потеснил США в рейтинге крупнейших нефтепереработчиков мира, также подпитывают «бычьи» настроения на нефтяном рынке.

Уровень в $46 за баррель Brent пройден, однако, пока неясно, удастся ли в ближайшее время цене этого сорта достичь $47, или на этом уровне начнётся коррекция.

На сегодня по цене Brent ожидается $46−47 за баррель», — считает эксперт.

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