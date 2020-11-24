Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) перевёл в дистанционный режим все занятия на всех факультетах, кроме медицинских. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

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Так, к 23 ноября единственными среди 28 факультетов и институтов СПбГУ, где все еще продолжаются очные встречи студентов с преподавателями, остались медицинский колледж, медицинский факультет и факультет стоматологии и медицинских технологий.

Последний переведен на «удалёнку» на 97%, очно запланированы лишь 45 занятий из полутора тысяч.

Медицинский факультет перешел на «дистант» на 84,45%, очно запланированы 663 занятия из 4,6 тысяч, а в медицинском колледже студенты встретятся в офлайне 251 раз: он перешел на дистанционную форму на 44%.

В целом по университету из 202 тыс. занятий только 6,1 тыс. все еще запланированы в очном режиме.

Напомним, сначала губернатор Александр Беглов призвал городские вузы максимально перейти на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса, а затем и федеральные власти потребовали этого от университетов Москвы и Петербурга.