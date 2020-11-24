Москва, 24 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Несмотря на работу системы здравоохранения в режиме сильной перегрузки, ситуация остаётся контролируемой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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"Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила [вице-премьер РФ] Татьяна Голикова, всё-таки ситуация остается контролируемой», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не может быть не согласен со словами Голиковой, поскольку она курирует данное направление и «является первоисточником в данной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в шести регионах России заняты более 90% коек для пациентов с COVID-19.