Москва, 23 ноября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В России ситуация с распространением коронавирусоа пока остаётся сложной. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Government.ru Михаил Мишустин

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"Ситуация с распространением коронавируса пока остаётся сложной», — сказал он.

По словам Мишустина, в связи этим одним из направлений работы является создание многофункциональных медцентров.