Москва, 23 ноября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января собираются смотреть новогодние огоньки по телевизору только 12% жителей России (16% — люди 45+), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Телевизор

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Не планируют смотреть новогодние музыкальные программы по ТВ 38%, чаще мужчины, чем женщины — 45% против 32% и молодые люди 25−34 лет (47%).

В новогоднюю ночь телевизоры будут работать в домах и квартирах 44% граждан. Для праздничного фона их включат ещё 32% опрошенных.

Опрос 18−19 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 379 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самые худшие подарки на Новый год — носки, футболки, свитера, домашние халаты, считают 8% жителей России.

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