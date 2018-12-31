Какие подарки хотят получить граждане РФ на Новый год

Москва, , 10:20 — REGNUM Маркетологи выяснили, что жителей России хотят получить в качестве подарка на Новый год. Лидерами списка традиционно остаются техника, в том числе и бытового назначения, а также парфюмерия, завила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Косметические средства теряют популярность в качестве новогоднего подарка, несмотря на массовые усилия розничных сетей привлечь внимание к этому сегменту товаров. Помимо этого, люди все чаще хотят видеть в качестве подарка книги — это возвращение давно ушедшего тренда.

«Кроме прочего, россияне обрадуются, увидев в подарке товары индустрии моды — одежду, аксессуары. У детей все стандартно: игрушки, сладости, одежда.

Интересен тот факт, что уникальные товары — книги в хорошем качестве печати, ювелирные украшения, модные предметы — россияне готовы «подарить» себе сами, не дожидаясь самого Нового года», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор в преддверии Нового года распространил рекомендации для граждан по безопасному совершению покупок в интернет-магазинах, рекомендовав обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных онлайн-покупок.

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