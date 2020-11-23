Бишкек, 23 ноября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В ходе проходящего в столице Киргизии конституционного совещания председатель общества «Кыргыз жолу» («Киргизский путь») Кадырбек Кошалиев выступил с предложением переименовать страну в Киргизскую Народную Республику.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Свою инициативу он обосновывает тем, что в проекте новой Конституции есть пункт об учреждении «Народного курултая» («Народного схода»), а потому республика тоже должна называться «народной».

"Ни в одной стране нет власти народа, у нас власть олигархов. Необходим рычаг народного влияния. Все высшие государственные должности должны утверждаться на курултае», — подытожил Кошалиев.

Напомним, что аббревиатура КНР является официальным сокращением названия восточного соседа Киргизии — Китайской Народной Республики.