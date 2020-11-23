Москва, 23 ноября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Вспышек заражения новым коронавирусом массового характера в российских школах на сегодняшний день не наблюдается, обсуждение отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не ведется. Об этом 23 ноября сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры на входе в школу для сдачи ЕГЭ

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"Массовых вспышек в школах нет, целом ситуация контролируемая», — заявил глава российского министерства просвещения.

Также Кравцов добавил, что отмена ЕГЭ в настоящее время «не обсуждается», а возможность проведения утренников на Новый год в школах и детских садах должны определять регионы.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25 173 новых носителя коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.