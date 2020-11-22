Бишкек, 22 ноября, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Власти Киргизии утвердили среднесрочную тарифную политику энергоснабжения на 2020 — 2022 годы, которая предусматривает сохранение для населения прежнего тарифа на электричество. Об этом на пресс-конференции заявила замдиректора госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По ее словам, при соблюдении ежемесячного лимита на электроснабжение в объеме 700 киловатт-часов и 1 000 киловатт-часов для горных районов тариф по-прежнему будет составлять 0,77 сома (0,69 рубля) за киловатт, а при превышении лимита — 2,16 сома (1,94 рубля).

«Тарифы для прочих абонентов тоже сохранили на прежнем уровне — 2,24 сома (2,02 рубля), для насосных станций — около 0,78 сома (0,7 рубля). Также ввели новых абонентов, это детские дома, для них установлен новый тариф — 1,58 сома (1,42 рубля) и майнеры криптовалют — 2,91 сома (2,62 рубля)», — резюмировала Айдарова.