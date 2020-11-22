Баку, 22 ноября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в Карабахе использовала иностранных наемников и Баку имеет фото, видео документов, а также паспортов иностранных граждан, подтверждающих это. Соответствующее заявления азербайджанский лидер сделал 21 ноября в ходе встречи с делегацией во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть большое количество фото и видео документов, паспортов иностранных граждан, в том числе граждан Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран», — завил Алиев.

По словам главы республики некоторые из этих лиц имеют армянское происхождение. Но есть и те, кто его не имеет. Он также подчеркнул, что это не меняет сути вопроса ввиду того, что участие на стороне Армении иностранных наемников недопустимо.

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Напомним, 21 ноября также состоялась встреча главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу с главой правительства Армении Николом Пашиняном, во время которой Шойгу заявил, что главной задачей со стороны России является недопущение кровопролития в Карабахе.

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