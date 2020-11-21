Москва, , 19:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 21 ноября он сообщил во время общения с журналистами.

Сергей Лавров и Ильхам Алиев President.az

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По словам дипломата, лидер Азербайджана особое внимание уделил последовательному выполнению всех элементов заявления по Нагорному Карабаху.

«Главный вывод — полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что указанные договоренности привели к прекращению кровопролития и заложили основы для урегулирования конфликта.

Напомним, ранее, 13 ноября, президент России Владимир Путин подписал соглашение о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. Целью создания ведомства является возвращение беженцев, а также восстановление нормальных условий для жизни местного населения.