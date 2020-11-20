Вашингтон, 20 ноября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В европейских странахна выборахещё соблюдаются некоторые приличия, но в США уженаступил период полного бесстыдства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 ноября, комментируя высказывания Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Байден

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Как сообщалось ранее, кандидат в президенты США заявил, чтоДональд Трамп ведёт себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования. По словам Байдена, своими действиями Трамп посылает миру«сообщения», разрушающие представление о правильном функционировании демократии.

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« В понимании подавляющей части американского истеблишмента (и не только американского, но и европейского тоже) нынешний президент США действительно ломает каноны западной системы организации выборов. Власть по ней получают не те, кто пользуется поддержкой большинства граждан, но те, кто, пользуясь политическими технологиями и прямыми подтасовками, обеспечивает себе большинство даже не голосов — просто бюллетеней с пометкой «за». В европейских странах в этом плане ещё соблюдаются некоторые приличия, но в США, как мы видим, наступил период полного бесстыдства.

Национальную систему организации голосования Демократическая партия США окончательно дискредитировала. Теперь вопрос в том, дискредитирует ли себя американская судебная система или всё же встанет на защиту подлинности волеизъявления граждан. У американцев ещё есть возможность спасти лицо своей страны пусть и в прежнем не совсем приглядном виде. Если же иски Трампа результата не дадут, то внешне США продолжат лидировать в западном мире, но это будет лидерством на собственных похоронах. Впрочем, по-американски, и мертвецы ещё могут совершать «действия по отправлению демократических прав».

Критикуя Трампа, Байден говорит о «правильном функционировании демократии». Вот он, «мир, основанный на правилах», только развёрнутый внутрь страны!

Для нас важны оба аспекта данного вопиющего саморазоблачения «американской демократии». В международных делах победа Трампа сохранит США в качестве лидера западного мира ещё на какое-то время, и в долгосрочной перспективе для России это создаст дополнительные сложности. Если же верх возьмёт геронтократия «демократов"-мошенников, то развал и США, и совокупного Запада ускорится. Ни одна из западных держав не способна занять место гегемона, хотя Великобритания и Германия, конечно, попробуют.