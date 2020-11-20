«Мир по правилам»: «демократы» навязывают беззаконие и внутри США
Вашингтон, 20 ноября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В европейских странахна выборахещё соблюдаются некоторые приличия, но в США уженаступил период полного бесстыдства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 ноября, комментируя высказывания Джо Байдена.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Трамп и Байден
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Как сообщалось ранее, кандидат в президенты США заявил, чтоДональд Трамп ведёт себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования. По словам Байдена, своими действиями Трамп посылает миру«сообщения», разрушающие представление о правильном функционировании демократии.
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«В понимании подавляющей части американского истеблишмента (и не только американского, но и европейского тоже) нынешний президент США действительно ломает каноны западной системы организации выборов. Власть по ней получают не те, кто пользуется поддержкой большинства граждан, но те, кто, пользуясь политическими технологиями и прямыми подтасовками, обеспечивает себе большинство даже не голосов — просто бюллетеней с пометкой «за». В европейских странах в этом плане ещё соблюдаются некоторые приличия, но в США, как мы видим, наступил период полного бесстыдства.
Национальную систему организации голосования Демократическая партия США окончательно дискредитировала. Теперь вопрос в том, дискредитирует ли себя американская судебная система или всё же встанет на защиту подлинности волеизъявления граждан. У американцев ещё есть возможность спасти лицо своей страны пусть и в прежнем не совсем приглядном виде. Если же иски Трампа результата не дадут, то внешне США продолжат лидировать в западном мире, но это будет лидерством на собственных похоронах. Впрочем, по-американски, и мертвецы ещё могут совершать «действия по отправлению демократических прав».
Критикуя Трампа, Байден говорит о «правильном функционировании демократии». Вот он, «мир, основанный на правилах», только развёрнутый внутрь страны!
Для нас важны оба аспекта данного вопиющего саморазоблачения «американской демократии». В международных делах победа Трампа сохранит США в качестве лидера западного мира ещё на какое-то время, и в долгосрочной перспективе для России это создаст дополнительные сложности. Если же верх возьмёт геронтократия «демократов"-мошенников, то развал и США, и совокупного Запада ускорится. Ни одна из западных держав не способна занять место гегемона, хотя Великобритания и Германия, конечно, попробуют.
В 1990-е годы наша страна взялась копировать западную «демократию». Этот процесс, надо сказать, зашёл уже достаточно далеко. Хочется надеяться, что нынешние американские выборы, какими бы ни были их результаты, поспособствуют тому, чтобы копирование западной системы закончилось», — отметил Михаил Демурин.