Варшава, 23 ноября, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Государственный трибунал Польши усмотрел в недавних массовых протестах намек на государственный переворот, да еще и несущий признаки хорошо спланированной заранее акции. Будет ли теперь в Польше развернута «охота на подстрекателей» или дело ограничится медийным скандалом, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прерогатива Государственного трибунала Польши — предъявление обвинений высшим должностным лицам, а значит, обращение судьи ГТ Петра Анджеевского нацелено в высокопоставленного чиновника или даже неопознанную пока группу заговорщиков в высших эшелонах польской исполнительной власти. Тем не менее, несмотря на такую интригующую завязку, дело вокруг «заговора» может оказаться всего лишь поиском яркого повода для продолжения свары в польской политической верхушке.

Теперь ситуацию усугубляет и катастрофическая ситуация с коронавирусом, из-за которой может быть принята к исполнению жесткая изоляция Польши. Часть руководства Польши объединилась, чтобы противостоять такому, губительному для экономики Польши сценарию. И тут очень кстати может оказаться обращение Анджеевского, намекающее на создание массовых беспорядков с целью распространения эпидемии.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Государственный трибунал Польши ищет «иностранных врагов»».