10 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:13 — REGNUM Заместитель председателя Государственного трибунала Польши судья Петр Анджеевский обратился с запросом к генеральному прокурору и министру юстиции Збигневу Зёбро с просьбой проверить, не были ли нынешние антиправительственные акции в стране, спровоцированные решением Конституционного трибунала об абортах, инспирированы из-за границы. «Проблема, которая волнует сейчас Польшу, очень серьезна, — заявил Анджеевский в интервью католической газете Nasz Dziennik. — Это касается не только здоровья всего общества, но и авторитета польского государства. Выводя тысячи людей на улицы, организаторы протестов способствуют передаче коронавируса. Более того, своими действиями они подрывают статус Конституционного трибунала, а это очень опасно, потому что бьет по основам функционирования государства».

Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме министру судья сообщил, что «характер этих мероприятий указывает на их предварительную организационную и структурную подготовку на местном и национальном уровнях», и сравнил протесты с происходящим во многих западных странах, в частности, акциями американского движения Black Lives Matter. Анджеевский констатировал, что целью организаторов демонстраций в Польше может являться попытка осуществления государственного переворота. Прокуратура пока воздерживается от комментариев. Но в любом случае запрос Государственного трибунала — дело серьезное. Впервые эта институция была создана в 1921 году и воссоздана в 1982 году. Государственный трибунал предъявляет обвинения только высшим должностным лицам, которые в рамках исполнения своих обязанностей нарушили Конституцию, а также депутатам, но лишь в том случае, когда те извлекли выгоду от эксплуатации собственности Государственного казначейства или местных органов власти. Процедура привлечения к ответственности при этом является очень сложной и требует квалифицированного голосования в ходе совместного заседания Сейма и Сената Польши.

Поэтому инициатива судьи Анджеевского выглядит направленной, скорее, на создание медийного скандала с целью дискредитации оппонентов. Такое в Польше случается, последний пример — деятельность подкомиссии Антония Мачеревича по повторному расследованию обстоятельств смоленской трагедии, когда в информационное поле на протяжении нескольких лет вбрасывались обвинения в адрес «Гражданской платформы», предшественников ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Вопрос в том, кого сейчас могут назначить виновными в содействии, сознательном или по халатности, «иностранным заговорщикам», которые хотят провести «государственный переворот». Исходя из компетенции Государственного трибунала, таковых нужно искать в органах исполнительной власти. Это даже возможность Зёбро принять подачу Анджеевского и разыграть ее в своих интересах. Ведь генеральный прокурор и министр юстиции, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Солидарная Польша», давно уже проводит системную атаку на премьер-министра Матеуша Моравецкого, пытаясь дискредитировать его в глазах руководства «Права и Справедливости», в первую очередь председателя PiS Ярослава Качиньского.

Как сообщает портал Wirtualna Polska, в правительстве образовалась ситуативная коалиция, работающая против введения национального карантина, в которую входят Зёбро, вице-премьеры Ярослав Говин, Яцек Сасин и Петр Глинский. Они выступают против плана жесткой изоляции и оказывают сильное давление на премьера, требуя «не закрывать» страну. Коалиция утверждает, что такой шаг приведет к экономическому краху Польши, которая весной сего года из-за карантинных мер уже потеряла около 150 млрд злотых. Проблема в том, что власти не справляются с ростом заражений коронавирусом. Нужно не только что-то делать, но и предложить обществу формулировку, которая позволит правящему лагерю сохранить лицо. Аргументация Аджеевского, который связывает попытку «государственного переворота» с «широкомасштабной угрозой здоровью, жизни и имуществу граждан в результате эскалации пандемии коронавируса», позволяет переложить ответственность с правительства на оппозицию, сделать «виновниками» заражений участников массовых акций, которые не соблюдают гигиенические меры. А заодно упрекнуть в опасной политической недальновидности Моравецкого, настаивающего на национальном карантине.

Антипремьерская коалиция в этом случае может еще сыграть на настроениях Качиньского, который, как утверждают оппозиционные издания, требует принятия силовых мер против протестующих. По сведениям оппозиционной Gazeta Wyborcza, глава правящей партии хотел, чтобы полиция разгоняла демонстрантов. Однако, отмечает издание, против этого выступили министр внутренних дел Мариуш Каминский и начальник полиции Ярослав Шимчик, считающие, что основания для задержаний людей отсутствуют. Что касается Зёбро, то у него имидж «ястреба». Так, ранее его подчиненные заявляли, что организаторы акций протеста будут привлечены к ответственности и им грозит до восьми лет тюрьмы. Помимо того, генеральный прокурор и министр юстиции является соавтором законопроекта, предписывающего неправительственным организациям раскрывать источники финансирования. Сторонники Зёбро требуют немедленного принятия акта и начала прокурорами расследований. Чем дальше, тем больше у лидера «Солидарной Польши» появляется аргументов в пользу ужесточения правительственного курса и ставки исключительно на силовые методы, что сделает Моравецкого слабым техническом премьером.