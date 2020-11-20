Москва, 20 ноября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В России необходимо на законодательном уровне закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. С таким предложением в ходе выступления на международном форуме «Уроки Нюрнберга» выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Николай Кочергин. В небесах на земле и на море (фрагмент). 1941

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«Необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Краснов.

Он уточнил, что изменения требуется внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», который был принят ещё 25 лет назад.

Помимо закрепления таких понятий, как «геноцид народов Советского Союза», «нацизм» и «фашизм», также следует дополнить этот закон положениями о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории, уверен генпрокурор РФ.

Он напомнил, что это уже частично предусмотрено в уголовном законодательстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило данные о местах захоронения мирных советских гражданах, замученных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в Крыму. Данные о местах захоронения узников концлагеря под Симферополем переданы чекистами мемориальному комплексу «Красный».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что забвение решений Нюрнбергского процесса над лидерами нацистов грозит безопасности всего человечества. По словам главы государства, долг всего мира — защищать итоги Суда народов.