Москва, , 09:52 — REGNUM Никто и ничто не может оправдать преступления нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Решения Нюрнбергского трибунала незыблемы, не имеют срока давности. Оберегают наш мир», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

20 ноября 1945 в Нюрнберге состоялось первое заседание Международного военного трибунала. Государства — члены антигитлеровской коалиции объединились, осудив преступления против мира и человечности.

Володин указал на попытки ряда западных политиков пересмотреть причины Второй мировой войны, поставить под сомнение решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма.