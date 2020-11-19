Москва, 19 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В ходе своего рабочего визита в столицу Белоруссии, который состоится 25−26 ноября текущего года, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко, а также с главой МИД республики Владимиром Макеем. Об этом 19 ноября рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Как сообщила официальный российского представитель МИД, 25−26 ноября Сергей Лавров приедет в Минск для того, чтобы принять участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Программой визита предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии и переговоры с министром иностранных дел этой страны», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за всем, что происходит в Белоруссии.