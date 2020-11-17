Москва, , 13:54 — REGNUM Москва внимательно следит за всем, что происходит в Белоруссии, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что неоправданная жестокость в отношении протестующих в этой стране недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Минске и многих других городах Белоруссии прошли протестные выступления с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых.

Президент республики Александр Лукашенко отказывается уходить в отставку, жестоко подавляет мирные манифестации и даже траурные митинги по убитым силовиками, а также навязывает обществу вариант конституционной реформы, предполагающей передачу части президентских полномочий назначаемым им органам — в частности, правительству.