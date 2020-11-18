Москва, 18 ноября, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продлила действие мер по борьбе с коронавирусной инфекцией до 1 января 2022 года. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, в России на весь 2021 год сохраняются противоэпидемические мероприятия: 14-дневный карантин или обсервация людей с положительными тестами на COVID-19, социальная дистанция и другие ограничительные и профилактические меры.

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Также правилами регламентируются меры по переводу работников на удаленный режим, временное ограничение работы предприятий общепита и розничной торговли, правила дезинфекции помещения и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор не исключает введения в России дополнительных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

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