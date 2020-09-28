Москва, , 19:49 — REGNUM Российским гражданам необходимо проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер. Об этом 28 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на президиуме Госсовета.

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"Я ещё раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов», — сказал глава государства.

Путин отметил, что сегодня российские специалисты знают о COVID-19 гораздо больше, чем ещё несколько месяцев назад.

«Мы знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал президент.

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью «Комсомольской правде», что на сегодняшний день «нет прямых оснований» для того, чтобы говорить о повторном введении ограничительных мер в России.

Она также отметила, что рост числа инфицированных коронавирусом был ожидаемым, поскольку SARS-CoV-2 ведёт себя «как респираторный вирус, у которого формируется очевидная сезонность».

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