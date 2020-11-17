Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга вычеркнул из плана-графика 2020 года проектирование строительства станции Петербургского метрополитена на территории городского поселения Кудрово Ленинградской области. Об этом 17 ноября ИА REGNUM рассказали в ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово

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Напомним, в этом году планировалось объявить конкурс на проектирование станции в Кудрово, но из-за пандемии коронавируса этот план пришлось перенести на следующий год.

«Принято решение определиться с датой проведения конкурсных процедур по проектированию станции «Кудрово» после завершения разработки документов территориального планирования (ППТ ЛО) АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — пояснили в КРТИ Петербурга.

В свою очередь глава областного комитета по транспортуМихаил Присяжнюк указал, что власти Ленобласти предоставят земельный участок под строительство станции метро в Кудрово после разработки проекта планировки территории для резервирования земли.

«Информация о сроках разработки ППТ ранее доводилась до сведения профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга», — сообщил глава областного комтранса Михаил Присяжнюк.

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Напомним, станция метро в Кудрово должна стать второй по счету станцие Петербургского метрополитена на территории Ленобласти. В перспективе она должна появиться на участке Лахтинско-Правобережной (четвертой, оранжевой) линии Петербургского метрополитена. Предполагается что будет построено электродепо «Правобережное» на территории Ленобласти, и «Кудрово» будет промежуточной станцией между действующей станцией «Улица Дыбенко» и депо.