Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Петербургу не удастся ускорить строительство станции метро «Кудрово» на территории Ленинградской области. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с жителями города Кудрово, население которого к 2025 году будет насчитывать уже 100 тыс. человек.

Ждать приближения сроков не стоит, но Дрозденко надеется, что хотя бы затягивания на этот раз не будет, как это происходило в последние годы со всеми новыми станциями петербургского метро.

«Быстрее не будет, будет ли дольше? Надеюсь, тоже нет. У Петербурга амбициозные планы с развитием метро в городе, но у них уже есть проблемы с новыми депо. Для этого нужно как минимум 120 га, внутри города таких пятен нет», — цитирует Дрозденко телеканал «78».

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Речь идет об участке Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии метро. Предполагается построить электродепо «Правобережное» на территории Ленобласти, и «Кудрово» будет промежуточной станцией между действующей станцией «Улица Дыбенко» и депо.

Подрядчика на проектирование уже выбрали — работой занимается АО «Институт «Стройпроект». Согласно договору, сначала следует провести инженерные изыскания, а затем — подготовить материалы и утвердить их в правительстве Ленобласти. Всё это необходимо успеть до 31 марта 2021 года.

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Заметим, у города уже наблюдаются проблемы со строительством и других веток метро. Так, по требованию Ростехнадзора на три месяца из-за нарушений была приостановлена проходка новой, «коричневой» Красносельско-Калининской линии, которую петербуржцам обещают построить с 2012 года.

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