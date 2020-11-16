Париж, 16 ноября, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Франция достигла максимального числа госпитализаций пациентов с COVID-19 с начала эпидемии, 16 ноября сообщает Agence France-Presse.

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Согласно отчету французского минздрава, число пациентов, госпитализированных из-за коронавируса, за последние сутки увеличилось на 416 и достигло рекордного уровня в 33 497 человек.

Число погибших от COVID-19 за сутки увеличилось на 506, до 45 054. При этом число случаев заражения коронавирусом за 24 часа оказалось на самом низком уровне и составляет 9406 (с начала эпидемии — 1 991 233).

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